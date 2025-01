Un ado de 14 ans arrêté en raison d'un projet d'attentat: il aurait voulu attaquer une mosquée bruxelloise

"Le processus de radicalisation de ces jeunes se développe beaucoup plus rapidement que par le passé", a déclaré le ministre de la Justice, pointant du doigt les "lavages de cerveau" que subissent certains jeunes accros aux réseaux sociaux.

Un adolescent soupçonné d'un projet d'attentat contre une mosquée a été arrêté jeudi à Bruxelles, et des armes ont été saisies à son domicile, a annoncé le parquet de la capitale belge.

Le suspect, âgé de 14 ans, qui serait un sympathisant de l'extrême droite, "projetait de commettre un attentat contre une mosquée ce vendredi 24 janvier, jour de prière et d'affluence au sein des mosquées", a précisé le parquet, sans évoquer de lieu précis. Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, le suspect serait un adolescent ukrainien, réfugié en Belgique. Il aurait été en possession de couteaux et de compas et aurait voulu viser la mosquée Annajah, située à Molenbeek.