"Plus aucune tombe pour les musulmans dans le cimetière d'Evere d'ici juin 2025"

Le Conseil Musulman de Belgique (CMB), l'organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique, a prévenu mardi que d'ici juin 2025, il n'y aura plus de tombes pour les musulmans au cimetière multiconfessionnel d'Evere, à Bruxelles. Douze communes bruxelloises sont associées à l'intercommunale qui gère ce cimetière.

"Les familles musulmanes ont commencé à enterrer leurs défunts en Belgique avant même la pandémie de covid. C'est une preuve de citoyenneté et d'attachement au pays", a déclaré Taha Zaki, vice-président du CMB, mardi en conférence de presse. "La période du covid, et celle qui a suivi, ont renforcé cette tendance. Nous constatons une forte augmentation du nombre de défunts enterrés en Belgique".

Plus de neufs défunts sur dix enterrés au cimetière d'Evere sont musulmans, selon M. Zaki. Cela représente environ 800 enterrements par an. "Le problème est de taille à Bruxelles. D'ici juin 2025, il n'y aura plus de tombes disponibles pour les musulmans", assure M. Zaki. Il existe d'autres cimetières à Bruxelles pour les musulmans, mais le cimetière d'Evere est le seul où les rites funéraires de l'islam sont respectés.