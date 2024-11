Un corps sans vie découvert dans le métro bruxellois: la circulation est interrompue sur deux lignes

La circulation est interrompue sur les lignes 2 et 6, entre Elisabeth et Porte de Hal dans le métro bruxellois.

Un corps sans vie a été découvert dans le tunnel entre Louise et Porte de Namur. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues. "Il s'agit vraisemblablement d'un accident de personne, mais les circonstances exactes sont encore à déterminer. La police et le labo sont sur place et la circulation est toujours à l'arrêt", confirme la police fédérale.

La STIB ne sait pas encore quand la circulation sera rétablie. "C'est embêtant parce que c'est en pleine heure de pointe et que ça perturbe énormément de gens, mais nous sommes dépendants des autorisations", regrette la porte-parole de la STIB.