Un couple de proxénètes condamné pour l'exploitation de 11 prostituées

Un couple de Liégeois a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège après avoir exploité la prostitution de 11 victimes d'origine latino-américaine. Le prévenu, en état de double récidive légale, a été condamné à une peine de 4 ans de prison et à une amende de 44.000 euros. Sa compagne a été condamnée à 30 mois de prison avec sursis et à une amende de 44.000 euros avec sursis.

En tout, 11 personnes avaient été identifiées. Ces victimes séjournaient de manière précaire en Belgique et devaient travailler clandestinement pour assurer leur survie. Elles constituaient, selon le tribunal, des proies idéales pour les prévenus, qui se décrivaient comme de bons samaritains actifs dans la location d'appartements.

Depuis 2018, le couple avait loué un immeuble au centre de Liège pour y installer un centre de prostitution. Ce couple louait des appartements à la semaine et était spécialisé dans une filière de prostituées d'origine latino-américaine.

Le parquet avait estimé l'actif illégal réalisé par les prévenus à 595.000 euros.

Le tribunal a pris en compte la gravité des faits et l'absence de remise en question des prévenus. L'homme, qui avait joué un rôle moteur, se trouve en état de double récidive légale. Il a été condamné à une peine de 4 ans de prison et à une amende de 44.000 euros. Sa compagne a été condamnée à 30 mois de prison avec sursis et à une amende de 44.000 euros avec sursis. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation de 50.000 euros d'actif illégal.