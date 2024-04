Un homme incarcéré après le décès d'une femme dans un incendie d'habitation à Renaix

La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête. "D'après les premières conclusions de l'expert, il s'agirait d'un incendie volontaire", a indiqué le parquet. "Pour donner une réponse complète et concluante, nous attendons les résultats du laboratoire et du chien pompier qui a été déployé. Entre-temps, l'occupant de la propriété a été interpellé et présenté au juge d'instruction d'Audenarde, qui a décidé de placer l'homme sous mandat d'arrêt."

Le sexagénaire comparaîtra vendredi en chambre du conseil, laquelle décidera d'éventuellement prolonger sa détention.