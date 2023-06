Un homme interpellé pour une double tentative d'assassinat à Walcourt

Vers minuit, un homme a contacté la police affirmant être la cible d'agissements suspects de la part d'une personne qu'il identifiait clairement.

Au même moment, ce suspect s'est présenté au grand hôpital de Charleroi car une balle lui avait été tirée dans le pied. L'unité spéciale de la police de Charleroi a procédé à l'interpellation de l'auteur du coup de fil et du coup de feu. Ce dernier détenait trois armes chez lui et a ouvert le feu sur les policiers avec l'une d'entre elles. Le dossier a été mis à l'instruction du chef de double tentative d'assassinat et de port d'armes prohibées.