Un mot discret dans un McDonald's sauve une jeune fille d'un enlèvement familial

Le matin du 23 septembre 2022, la jeune fille a été piégée et interceptée par son oncle et ses deux tantes alors qu'elle se rendait à son stage. Elle a été forcée de monter dans une camionnette et emmenée en direction de la Turquie pour un mariage forcé.

Lors d'un arrêt dans un McDonald's en Hongrie, la victime a réussi à écrire un message à une employée : "Appelez la police belge, cette voiture m'enlève." L'employée a immédiatement alerté la police, qui a pu intercepter la famille.

Toujours selon HLN, les parents ont nié avoir kidnappé leur fille. Poursuivis pour enlèvement, le tribunal a finalement requalifié les faits en séquestration. Le père et la mère ont été condamnés respectivement à un an et dix mois de prison avec sursis. L'oncle a écopé d'une peine d'un an avec sursis, tandis que l'une des tantes a été condamnée à dix mois avec sursis. L'autre tante a bénéficié d'une suspension du prononcé.