Un trentenaire condamné à sept ans de prison, notamment pour le viol de ses enfants

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné, mardi, un homme né en 1986 et sans domicile connu en Belgique à une peine de prison de sept ans pour le viol et l'atteinte à l'intégrité sexuelle de ses trois enfants.

L'enquête avait débuté en novembre 2019 après les déclarations d'un jeune garçon accompagné de sa mère expliquant que son frère et sa soeur, qui vivent avec leur père durant la semaine, étaient victimes de la violence de ce dernier. Dans une audition filmée, le garçon expliquait notamment que son père envoyait son frère et sa soeur chez un dealer récupérer une commande et que l'individu considérait sa fille de cinq ans comme sa femme.

La grand-mère maternelle des enfants avait, un mois plus tard, porté plainte pour viols et attentats à la pudeur sur ses trois petits-enfants, assurant avoir elle aussi reçu les confidences de son petit-fils, qui expliquait avoir vu son père et sa soeur faire l'amour et devoir faire des fellations à son père.