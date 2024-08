Une famille de 3 personnes tuée dans un accident à Ruddervoorde: le chauffard avait perdu son permis, mais n’en a jamais été notifié

L'automobiliste qui a provoqué le weekend dernier un accident fatal à trois personnes à Ruddervoorde (Flandre occidentale) avait écopé en octobre 2021 d'une interdiction de conduire de trois mois et devait repasser son permis de conduire. Ce jugement n'a cependant jamais été officiellement notifié à l'individu, écrit mercredi le quotidien De Standaard.

L'homme, qui était ivre au moment de l'accident, a accumulé au moins 14 condamnations ces dernières années pour diverses infractions routières. La dernière remonte probablement à octobre 2021. Un juge l'avait condamné en appel à une interdiction de conduire de trois mois. L'individu ne devait récupérer son permis qu'une fois réussis ses examens théorique et pratique et après une série de tests médicaux et psychologiques. Cependant, pour une raison inconnue, ce jugement en appel n'a jamais été officiellement notifié à Jurgen L.