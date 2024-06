Une peine complémentaire de deux ans de prison pour 22 escroqueries

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi après-midi une peine complémentaire de deux ans de prison à l'encontre de Serge L. Ce dernier, qui comparait détenu, est en aveu d'avoir commis diverses escroqueries sur vingt-sept victimes. Il a néanmoins bénéficié d'une absorption avec un précédent jugement le condamnant à la même peine de prison pour six escroqueries. Le ministère public avait sollicité la peine complémentaire prononcée.

L'homme de 51 ans était en aveu d'avoir commis vingt-deux faits d'escroquerie sur vingt-sept victimes via Facebook. Le suspect proposait des travaux ou la location de logements à la côte belge. En août 2021, un couple a été escroqué, après s'être mis à la recherche d'une personne capable d'installer une citerne d'eau, de poser un nouveau carrelage ou encore de créer une chape. Après la négociation du devis, le prévenu a donné diverses excuses à ses victimes pour retarder le début du chantier. "Puisque les travaux n'ont jamais débuté, mes clients ont alors demandé un remboursement. Et le suspect n'a plus donné signe de vie", avait rappelé l'une des parties civiles du dossier.

Un second couple, qui recherchait désespérément un logement d'urgence, a versé 750 euros d'acompte pour obtenir un bien et pour un coup de main pour le déménagement. Serge L. a ensuite disparu dans la nature avec l'acompte versé. Ce dernier utilisait plusieurs pseudonymes sur le réseau social. Face à la justice, le détenu évoquait "un moment de faiblesse, rythmée par un train de vie imposé par une femme exigeante."