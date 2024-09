Une vingtaine de propriétés dévastées par une tornade à Beauvechain

Une vingtaine de propriétés ont été dévastées par une tornade survenue jeudi soir à Beauvechain, dans le Brabant wallon. Services de secours, police, protection civile, gestionnaire du réseau électrique et services communaux s'activent toujours dans les quartiers sinistrés, a indiqué vendredi matin la bourgmestre à l'agence Belga.

Une vingtaine de propriétés ont été touchées par le violent tourbillon qui a détruit des toitures, arraché des poteaux électriques et provoqué d'autres importants dégâts. Une étable entière a également été abattue.

Personne n'a été blessé.

Les principaux dommages ont été constatés dans les rues Marcoen, de Wavre et de Louvain.

En matière de relogement, la situation d'une famille sinistrée reste problématique.

Les techniciens du distributeur de gaz et d'électricité ORES sont à pied d'œuvre.

"Il faut remettre les poteaux arrachés et rétablir le courant. Cela a été fait pour les habitants qui ont logé chez eux, il reste les autres à reconnecter au réseau. Toutes nos équipes de la commune et du CPAS sont au travail, aux côtés des services de secours, de la police et de la protection civile", ajoute la bourgmestre Ghiot.

Toujours en cours vendredi matin, la phase communale d'urgence est gérée depuis le centre de crise établi à la maison communale de Beauvechain.

En Flandre aussi, la tornade a fait des dégâts. Les communes de Zoutleeuw et de Geetbets ont notamment été touchées. Si aucun blessé n'est à déplorer, les dégâts matériels sont également très importants. Les toits de plusieurs maisons y ont été emportés.