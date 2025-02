"Nos cœurs sont brisés, nos âmes vidées": hommage à Souleymane, 19 ans, tué à la station Clémenceau

Un hommage à Souleymane Sow, 19 ans, tué par arme à feu le week-end dernier à la station Clémenceau se tient ce vendredi à 13h à Anderlecht. Sa famille et ses amis se réuniront à la Mosquée Al Fath. L'avocate de la famille et la porte-parole mandatée par la famille de Souleyman prendront aussi la parole durant cet hommage.

"Depuis ce soir-là, tout s’est arrêté. Nos cœurs sont brisés, nos âmes vidées", peut-on encore lire dans la lettre d'hommage à Souleymane. Son père, sa mère et ses frères attendent des réponses face à cet acte incompréhensible. "Nous n’acceptons pas que ton nom soit oublié, que ta vie soit réduite à un fait divers. Nous refusons l’indifférence. Nous demandons la vérité et la justice avec toute la rigueur, la transparence et l’impartialité qu’il nécessite."

La place Clémenceau partiellement fermée

Samedi dernier, le 15 février, la commune d'Anderlecht a une nouvelle fois été le théâtre de violences à proximité de la station Clémenceau. Vers 21h30, des coups de feu ont été tirés à l'arrière de la station de métro. Après avoir touché d'une balle une personne - Souleymane Sow - qui est décédée sur place, les auteurs ont pris la fuite à bord d'un véhicule.

Suite aux derniers incidents en lien avec le milieu de la drogue, la place Clemenceau à Anderlecht est partiellement fermée par des barrières depuis ce jeudi. La station de métro Clemenceau reste, cependant, accessible côté rue de la Clinique. "La circulation des piétons est 'organisée' autour de la place et le centre de la place est inaccessible", précise le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps.

Cet aménagement s'inscrit dans un plan de police visant à renforcer la sécurité autour de cet endroit à Anderlecht. "On évaluera ce dispositif au jour le jour", a indiqué le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Midi, Jurgen De Landsheer. "Nous adaptons notre stratégie à tout moment, en fonction des retours qu'on aura d'autres acteurs et services, notamment la Stib [société de transports en commun bruxellois]", a-t-il ajouté.