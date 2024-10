Yohanne Giltay ne supportait plus l'alcoolisme de son compagnon

Plusieurs témoins de moralité de Yohanne Giltay ont été entendus mercredi, dont sa meilleure amie, Sabine. "Ça se passait bien avec Daniel, mais il buvait beaucoup et son comportement pouvait parfois changer. Lors d'un barbecue en famille, son visage a changé d'un coup, il est devenu agressif", a-t-elle relaté.

La témoin a appris la tentative de meurtre commise par Daniel Gilles sur Yohanne en 2018 le lendemain des faits. "J'ai dit à Yohanne de ne pas rester avec lui, mais ils venaient d'être parents et d'acheter leur maison ensemble. Elle a voulu croire à un accident et lui pardonner, malgré sa peur." "J'ai vu Yohanne juste avant sa mort et elle m'avait dit qu'elle était épuisée par l'alcoolisme de Daniel. Il faisait attention à sa consommation d'alcool juste avant les prises de sang en vue de sa probation puis rebuvait à nouveau", a-t-elle expliqué.