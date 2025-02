"Ça m'a vraiment bouleversée": la reine Mathilde très émue lors de sa mission au Costa Rica

Après une visite de quatre jours au Costa Rica en tant que présidente d'honneur de l'Unicef, la reine Mathilde se confie sur son périple rempli d'émotions et d'inspiration.

Dans un entretien vidéo, la reine Mathilde est revenue sur ce qu'elle retiendra le plus de ce voyage. Elle a tout d'abord évoqué les travailleurs saisonniers du Nicaragua et du Panama qui travaillent dans les plantations de café au Costa Rica. L'UNICEF a mis en place un projet pour s'occuper des enfants pendant que leurs parents travaillent. Un "beau message", selon la Reine.

Par ailleurs, elle a été "énormément touchée" par les témoignages des migrants. Elle les a vus mardi dans un centre d'accueil et de réintégration de la capitale San José. "Les expériences traumatisantes qu'ils ont dû vivre en chemin m'ont semblé vraiment très lourdes. Par exemple, au cours de leur voyage, les enfants ont vu des corps gisant au bord de la route. C'est indescriptible. Ils doivent maintenant traverser ces traumatismes. Et ils sourient encore, ils gardent espoir en l'avenir, et ce même s'ils ont vécu des choses horribles. Cela m'a vraiment bouleversé."

Les défis restent immenses

C'était la dixième mission de la reine Mathilde pour l'UNICEF. "Le monde a d'énormes défis à relever aujourd'hui. Les chiffres montrent que nous progressons dans certains domaines. Jamais autant d'enfants n'ont été scolarisés. L'accès aux soins de santé s'est beaucoup amélioré dans certaines parties du monde, mais les défis liés au changement climatique, à la pauvreté et aux inégalités sociales restent immenses. Certaines situations sont vraiment alarmantes. Nous devons continuer à soutenir des projets comme ceux de l'UNICEF, afin de donner une voix aux plus vulnérables. C'est le but d'une mission comme celle-ci", a précisé la Reine.