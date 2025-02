Pare-brise fissuré et atterrissage prioritaire: que s'est-il vraiment passé lors du vol de la reine Mathilde vers le Costa Rica?

Selon le quotidien costaricain La Nacion, le pare-brise du cockpit de l’avion s’est fissuré alors que l’appareil survolait l’Atlantique. Un incident qui a nécessité un atterrissage prioritaire à l’aéroport international Juan Santamaría de San José.

"Pendant le vol, l’avion a subi un bris de vitre alors qu’il survolait l’océan Atlantique. Les causes de l’incident ne sont pas encore connues", a déclaré Luis Miranda, directeur adjoint de l’aviation civile du Costa Rica.

A KLM Royal Dutch Airlines Boeing 787-9 Dreamliner plane (PH-BHD) with a cracked LH side windshield arrived at San José Juan Santamaria Intl. Airport (SJO) with priority landing on Runway 07 after a 10:43 hours flight, on Sunday (09 February) afternoon.



The 2016 built B787… pic.twitter.com/dSbUDGgmW5