Couronnement à Londres: libération du meneur des antimonarchie

Le mouvement républicain a indiqué tard samedi soir que son directeur Graham Smith et plusieurs autres membres étaient sortis de garde à vue après environ 16 heures de détention, précisant que leurs téléphones avaient été confisqués.

Six militants avaient été arrêtés tôt samedi matin alors qu'ils s'apprêtaient à manifester sur Trafalgar Square, sur le trajet de la procession menant le roi à l'abbaye de Westminster. Des centaines de pancartes "Not my King" (pas mon roi) ont également été saisies, selon Republic.