La reine Mathilde commémore le 80e anniversaire de la libération de Liège

La cérémonie s'est déroulée à la Nécropole nationale, située à l'Enclos des fusillés de la citadelle, symbole de la résistance liégeoise. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant nazi avait fait de la citadelle un centre de détention et d'exécution des patriotes et résistants. On y relève 414 croix, dont une majorité attribuée à des Belges.

Le bataillon du 12e et 13e de Ligne Pince Léopold de Spa et des associations patriotiques ont pris part à cette commémoration, tout comme six établissements scolaires liégeois, dont le groupe scolaire communal Justin Bloom - Yvan Meys de Sainte-Walburge, du nom d'un instituteur et d'un ouvrier de l'école faits prisonniers et morts sur place.