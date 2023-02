La reine Mathilde en visite dans une école à Gand pour parler de harcèlement scolaire

Les élèves et les enseignants du collège Sint-Lievens de Gand ont exposé mardi à la reine Mathilde la politique de lutte contre le harcèlement mise en place dans l'établissement. Cette visite a eu lieu à l'occasion de la semaine contre le harcèlement.

Les élèves de deuxième et troisième années ont présenté à la reine le projet "Amique", autour de l'identité et de la diversité. Ce projet prévoit notamment l'aménagement d'une salle de prière pour les élèves musulmans et un dispositif permettant aux collégiens de faire l'expérience directe de certains troubles du développement.

"La reine Mathilde a montré un grand intérêt pour notre projet", a déclaré Amélie-Nali Laura, élève de troisième. "Elle a demandé à une élève souffrant de TDA (trouble déficitaire de l'attention) comment elle vivait cela et si elle était acceptée en classe".

Les élèves de première travaillent quant à eux, sur un projet baptisé "Enable". Ils ont préparé un jeu de rôles pour la reine avec comme scénario un garçon de première victime de cyberharcèlement. Afin de résoudre le problème, lui et un ami se tournent vers un élève de deuxième qui sert de médiateur. S'ils ne parviennent pas à trouver une solution, ils peuvent faire appel à des enseignants.

"Les élèves ont apprécié ces belles conversations qu'ils ont eues avec la reine", s'est réjouie Dorothée Degrave, directrice pour les élèves de première année. "Il s'agit d'une belle reconnaissance pour nos élèves et enseignants impliqués dans les projets de lutte contre le harcèlement".