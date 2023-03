Le couple royal est arrivé à Pretoria

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés mercredi à Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, dans le cadre d'une visite d'État qui se poursuivra jusqu'à lundi. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, et le Premier ministre de la province de Gauteng, Panyaza Lesufi, étaient présents pour saluer le couple royal.

Ce dernier a embarqué vers 8h45 à la base aérienne militaire de Melsbroek, après une cérémonie officielle de départ. Vers 20h50 heure locale (19h50 heure belge), la délégation a atterri sur la base aérienne de Waterkloof, près de Pretoria.

Il s'agit de la première visite d'État belge en Afrique du Sud et de la première dans un pays d'Afrique subsaharienne depuis 1979, lorsque le roi Baudouin s'était rendu en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Les dernières visites d'État belges en Afrique remontent à 2004 (Maroc) et 1990 (Algérie).