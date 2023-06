Le Roi et la Reine des Pays-Bas en visite d'État en Belgique pour trois jours

Des cérémonies protocolaires ouvriront cette visite, avec une réception officielle sur la place des Palais en matinée, un dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat inconnu, une visite de l'hôtel de ville de Bruxelles et un banquet au château de Laeken. Un passage par le Parlement fédéral et une rencontre entre le souverain néerlandais et le Premier ministre belge Alexander De Croo est également prévue sur le plan politique.

Les thèmes de la transition énergétique et du changement climatique seront mis en avant lors de la deuxième journée, mercredi. Cela passera par une visite au Climate Tech Forum de Bruxelles, auquel participent plus de 500 entreprises et institutions belges et néerlandaises.