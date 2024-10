Le Roi et la Reine en visite d'État en France: quelle est la suite de leur programme?

Le roi Philippe et la reine Mathilde poursuivent leur visite d'État en France avec une étape importante à Lille. Un programme riche attend le couple royal, mêlant histoire, coopération universitaire et rencontres diplomatiques. Cette visite, bien plus qu'une simple formalité, s'inscrit dans une tradition entre la Belgique et la France. Découvrons les détails et les enjeux de cette journée particulière.

Après une première journée à Paris, marquée par un dîner à l'Élysée et des réunions avec des entreprises françaises, le roi Philippe et la reine Mathilde poursuivent leur visite d'État ce mardi avec un programme bien rempli. Ce matin, le couple royal participe à un forum économique réunissant entreprises et start-ups françaises, avant un dîner à la Résidence de Belgique. L'après-midi sera consacré à des discussions universitaires à la Sorbonne, avec un focus sur les alliances académiques entre la Belgique et la France. La journée se terminera par un souper au prestigieux Centre Pompidou.

Lille, un clin d'œil à l'histoire royale

Si la présence du roi et de la reine des Belges à Lille attire l'attention, elle n'est pas totalement inédite. En 2003, Albert II et Paola s'étaient eux aussi rendus dans cette ville du nord de la France, lors de leur propre visite d'État. Ce retour à Lille avec Philippe et Mathilde fait écho à cette visite précédente, soulignant les liens historiques et diplomatiques entre la Belgique et la France.

Cet échange s’inscrit dans la continuité des relations franco-belges, renforcées par la visite du président Emmanuel Macron en Belgique en 2018. Il était donc naturel pour le président français de rendre la pareille en invitant nos souverains à son tour, dans le cadre d’une visite d'État, un protocole rarement répété entre les mêmes chefs d'État.

Une visite sous un protocole rigoureux

Les visites d'État sont des événements soigneusement organisés, et celle-ci ne fait pas exception. Avec une préparation de longue haleine, ces visites durent généralement plusieurs jours et incluent des cérémonies d’accueil protocolaire, des banquets d’État, ainsi que des visites culturelles et économiques. Philippe et Mathilde sont accompagnés de plusieurs ministres et représentants politiques belges, renforçant ainsi la coopération entre les deux pays.