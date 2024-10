Dîner d'Etat à l'Elysée: le roi Philippe "plaide pour un sursaut de responsabilité"

Dans son discours, prononcé après celui d'Emmanuel Macron, le roi Philippe a tenu à souligner l'importance des liens "si particuliers" qui unissent la France et la Belgique, "d'autant plus précieux en ces temps où le monde semble se fragmenter davantage".

Belges et Français sont "liés par une amitié profonde et sincère" et "ont toujours trouvé un chemin commun, pavé de projets partagés", constate le souverain. Il cite à ce propos le Général de Gaulle, qui avait reçu le roi Baudouin entre les murs du même Palais de l'Elysée en 1961: "Depuis la visite d'Albert Premier, il n'y a eu entre la Belgique et la France que des raisons de s'estimer, de s'allier et de s'aimer."