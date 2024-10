Le roi Philippe s'est exprimé au dîner d'État à l'Élysée: "Belges et Français sont liés par une amitié profonde et sincère"

En tout, 180 invités vont invités au dîner de nos souvenrains à l'Élysée. Parmi les convives, autour du roi, de la reine et du couple Macron, il y a le fils du couple royal, le prince Gabriel, qui suit une formation militaire en France, mais également le Premier ministre Alexandre De Croo. Le couple royal est arrivé dans la cour de l'Élysée aux alentours de 20h. Le roi Philippe a pris la parole en début de ce repas.

Dans son discours, prononcé après celui d'Emmanuel Macron, le roi Philippe a tenu à souligner l'importance des liens "si particuliers" qui unissent la France et la Belgique, "d'autant plus précieux en ces temps où le monde semble se fragmenter davantage". Belges et Français sont "liés par une amitié profonde et sincère" et "ont toujours trouvé un chemin commun, pavé de projets partagés", constate le souverain.