Le Roi et la Reine ont terminé leur visite d'État par un vin chaud sur le marché de Noël

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont conclu leur visite d'État en Allemagne par un vin chaud au marché de Noël de Dresde, après la visite de l'église Frauenkirche et d'un musée.

À la demande du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier, la délégation royale a visité le marché de Noël de Dresde. La convivialité s'est toutefois accompagnée de sérieuses mesures de sécurité, comme en témoignait la douzaine de tireurs d'élite installés sur les bâtiments encerclant le marché.

Le Roi et la Reine ont été emmenés devant les stands, avant de s'installer à une table sous le sapin de Noël pour siroter un vin chaud et déguster un gâteau traditionnel local, en compagnie du président fédéral et de son épouse.