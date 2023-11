Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite à la rédaction du Soir

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus mardi au siège du journal Le Soir, installé rue Royale à Bruxelles, afin d'y découvrir le travail de la rédaction, du quotidien papier au site web en passant par les podcasts.

Le couple royal a été accueilli par Patrick Hurbain, président honoraire du groupe Rossel, Bernard Marchant, administrateur du groupe Rossel, et Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir. Le Roi et la Reine ont pu ensuite rencontrer la rédaction du journal et découvrir les divers métiers du média francophone, depuis l'édition du quotidien papier à la publication de newsletters, d'articles sur le site internet ou l'enregistrement de podcasts. Ils ont également participé à la réunion de rédaction avec les divers chefs de service.

L'éditorialiste en cheffe Béatrice Delvaux a présenté au couple royal les photos des précédentes visites du roi Albert II et du roi Baudouin à la rédaction. Les équipes du Palais ont également dévoilé des archives inédites, comme un dessin du roi Baudouin réalisé par l'ancien caricaturiste du Soir Royer, ainsi qu'une lettre du fondateur du journal Émile Rossel datant de 1886 à destination du roi Léopold II.