Le Roi ravive la flamme du soldat inconnu à l'occasion de l'Armistice

Les présidentes de la Chambre et du Sénat, ainsi que de nombreux représentants du gouvernement fédéral et des corps constitués, ont également assisté à la cérémonie.

La cérémonie militaire du 11 novembre, date à laquelle a été signé l'Armistice de la Première guerre mondiale, a lieu en l'honneur des défunts des deux guerres mondiales et des soldats tués lors de missions humanitaires et de paix depuis 1945.

Après un passage en revue des détachements, le Roi, qui a bénéficié de la clémence de la météo, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu et ravivé la 'flamme éternelle'. Il a ensuite signé le livre d'or du lieu et salué les vétérans, jeunes et présidents des associations patriotiques représentées, avant de prendre congé sous des acclamations nourries.