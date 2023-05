Les princes Harry et Andrew privés de rôle officiel lors du couronnement

Invités mais tenus à l'écart: Harry, fils cadet de Charles III en froid avec la famille royale, et Andrew, frère du roi déjà privé d'engagement public, n'auront aucun rôle officiel lors du couronnement, a confirmé le palais samedi.

Le duc de Sussex (Harry) et le duc d'York (Andrew) ne sont plus membres actifs de la famille royale, le premier depuis son départ volontaire au Etats-Unis avec son épouse Meghan en 2020, tandis que le second est tombé en disgrâce après des accusations d'agression sexuelle.

S'ils avaient pris part à la procession funèbre derrière le cercueil de la reine Elizabeth II dans l'abbaye de Westminster après son décès en septembre dernier, cette fois Harry et Andrew ne marcheront pas derrière le couple royal dans le cortège qui le raccompagnera au palais de Buckingham après la cérémonie.