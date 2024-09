Princesse Elisabeth à Harvard: combien coûte sa nouvelle vie d'étudiante?

La Princesse Elisabeth entame ses études à Harvard, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. À quoi ressemblera son quotidien sur le campus américain, et comment a-t-elle réussi à décrocher sa place ?

La Harvard Kennedy School, où elle étudiera, porte le nom de l’ancien président américain John F. Kennedy, l'un des anciens élèves les plus célèbres de l'établissement. Harvard est régulièrement classée parmi les meilleures universités du monde, aux côtés d'Oxford, où Elisabeth a obtenu son diplôme en histoire et politique, et de Stanford, où son père, le roi Philippe, a lui-même décroché un master en sciences politiques dans les années 1980.

Installée sur le campus de Cambridge, dans le Massachusetts, Elisabeth découvrira l'environnement unique de la plus ancienne université des États-Unis, fondée en 1636. Elle se mêlera à des étudiants du monde entier, enrichissant ainsi son réseau personnel et professionnel, tout en se familiarisant avec d'autres cultures et religions.

Un parcours d'excellence

L'admission d'Elisabeth à Harvard témoigne de son parcours scolaire exceptionnel. Depuis la maternelle, elle a fréquenté des établissements prestigieux, comme le Sint-Jan Berchmanscollege à Bruxelles et un internat international au Pays de Galles. Lors de son année à l'École royale militaire de Bruxelles, elle figurait parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Plus récemment, elle a obtenu un diplôme de "Second Class, Division One" à Oxford, un résultat remarquable dans le système universitaire britannique.

Le Roi Philippe et la Princesse Elisabeth lors d'une cérémonie à l'Ecole royale militaire, à Bruxelles, le mardi 26 septembre 2023.

Elisabeth n'a pas été admise à Harvard grâce à son titre royal, mais bien grâce à ses compétences. Pour intégrer cette université d'élite, elle a dû fournir des résultats scolaires exemplaires, des lettres de recommandation et passer des tests d'admission rigoureux. Parmi les épreuves, elle a dû rédiger des essais, dont l'un portait sur la manière dont elle envisage d'améliorer le monde en tant que future leader.

Un investissement familial

Étudier à Harvard a un coût, et Philippe et Mathilde financent eux-mêmes cette formation qui s'élève à 85.975 euros par an. Selon un proche, cette réussite est une grande victoire pour le couple royal, qui voit en Elisabeth une héritière prête à assumer ses futures responsabilités avec détermination.