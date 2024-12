Affaire Didier Reynders: "C'est à lui de justifier que ce million d'euros n'est pas de l'argent noir"

Partager:

Ce sont nos confrères du journal Le Soir qui ont révélé publiquement l'affaire Didier Reynders. Parmi les journalistes qui ont enquêté, Louis Colart.

Des montants de 7 à 10.000 euros en liquide à la maison, 500 euros joués par semaine, un chiffre d'un million d'euros évoqués dans le cadre de l'affaire Didier Reynders... Mais que représentent vraiment ces sommes pour l'homme politique belge? "On connaît le parcours de Didier Reynders, il est en politique depuis longtemps et il a toujours été à des mandats d'un haut niveau, qu'il se soit au niveau fédéral, ministre pendant une vingtaine d'années, et puis ensuite commissaire européen. Donc il a des revenus importants", affirme Louis Colart, chef adjoint du pôle enquêtes du Soir, sur le plateau du RTL info 19h de ce vendredi 6 décembre. À lire aussi Didier Reynders suspecté de blanchiment: l'ancien ministre sort du silence et conteste "La question que se posent les enquêteurs, et la question à laquelle Didier Reynders et ses conseils disent qu'ils vont répondre ce soir, publiquement, après presque 72 heures de silence, c'est de justifier l'origine de cet argent", souligne le journaliste.

Louis Colart indique se poser, lui aussi, cette même question, bien que sa mission réside en "établir les faits". "La principale interrogation, c'est de savoir si Didier Reynders, qui a été mandataire de haut niveau, qui a participé à différentes élections en Belgique, peut justifier de l'ensemble de son patrimoine". Selon le journaliste du Soir, après le communiqué diffusé ce vendredi et dans laquel on apprend que l'ex-ministre conteste la qualification de "blanchiment", "on entend qu'il s'apprête à expliquer l'origine de ses revenus". "C'est à lui maintenant de démontrer que l'ensemble de son patrimoine, et ce fameux million d'euros qu'on évoque depuis aujourd'hui, est justifiable et que ce n'est pas de l'argent noir." Selon Louis Colart, certains révélations sont encore attendues, notamment sur les montants exacts dont il est question. "On aimerait bien savoir exactement combien d'argent liquide, par exemple, a été déposé sur les comptes de Didier Reynders. Il faut essayer de comprendre d'où peut venir cet argent liquide."