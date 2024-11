Les accidents de la route coûtent près de 11 milliards d'euros à la société: comment expliquer cette somme colossale?

Selon une étude de l'Institut Vias, les accidents de la route coûtent près de 11 milliards d'euros à la société. Un montant considérable que Benoît Godart, porte-parole de l'institut, explique en détail. "Les accidents de la route causent avant tout des souffrances humaines, mais cette étude montre qu'un décès sur la route représente également un coût de 7 millions d'euros pour la société", précise-t-il.

La face cachée des accidents de la route

Ce montant englobe plusieurs aspects. Une personne gravement blessée dans un accident coûte environ 700 000 euros. Si l'on ajoute les blessés légers et les dommages matériels, on atteint ce total de 11 milliards, ce qui révèle "la face cachée des accidents de la route", selon Benoît Godart. Le coût de 7 millions par décès comprend les frais directement liés à l'accident, tels que les interventions des services d'urgence et les réparations des infrastructures endommagées. S'ajoutent à cela les coûts associés à la victime elle-même, comme la perte de productivité en cas de blessure, les frais médicaux et les coûts d'assurance.