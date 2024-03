Un laboratoire clandestin de fabrication de cocaïne devant la justice carolo: "Les méthodes des trafiquants évoluent… avec les contrôles plus stricts"

Des voisins qui étaient incommodés, irrités par une forte odeur de produits chimiques. Ils ont donc alerté les pompiers et la police. Dans ce hangar, les agents ont retrouvé de la cocaïne prête à être vendue : 49 kilos. La valeur à la revente, c’est plus de deux millions d’euros. Mais, les agents ont aussi retrouvé le matériel nécessaire pour le conditionnement et l’emballage de la drogue et aussi des produits chimiques et des solvants pour la préparer. En fait, ce réseau avait mis en place un dispositif relativement peu employé chez nous, c’est assez exceptionnel, une autre façon de faire entrer de la cocaïne dans notre pays. Habituellement, la drogue arrive prête à être vendue et consommée via le port d’Anvers notamment. Ici, les narcotrafiquants ont choisi de terminer le processus de fabrication dans un laboratoire chez nous.

"Je pense que c’est la première fois qu’on découvre un laboratoire de cocaïne. D’habitude, on est plus face à des plantations de cannabis. On est face à quelque chose d’unique. Et on se rend compte que les méthodes employées par les trafiquants évoluent au fur et à mesure des contrôles qui deviennent de plus en plus stricts au port d’Anvers. Ils reçoivent donc la marchandise sous une certaine forme et elle doit être transformée dans les différents laboratoires qui sont mis en place par ceux-ci. Dans ce dossier, on ne sait pas vraiment sous quelle forme la matière est arrivée, mais elle est transformée avec des produits chimiques qui ont été retrouvés sur les lieux", a indiqué Mevlut Turk, l’avocat d’un des prévenus.