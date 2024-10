Voici comment vous pouvez aider Interpol à identifier deux femmes belges retrouvées mortes

Dans un effort collectif sans précédent, les forces de police de six pays européens, en collaboration avec Interpol, ont lancé l'Opération Identify Me en mai 2023. Cette initiative mondiale vise à identifier des femmes retrouvées sans vie et anonymes, en rassemblant des informations cruciales grâce à des avis de recherche. Avec déjà des résultats significatifs et un nombre croissant de dossiers, l'opération s'étend au-delà des frontières pour offrir une clôture aux familles touchées par la disparition de leurs proches.

En mai 2023, les forces de police belges, allemandes et néerlandaises, en collaboration avec Interpol, ont lancé l'Opération Identify Me, une initiative mondiale visant à identifier des femmes retrouvées sans vie et demeurant anonymes. Ce projet a mobilisé des ressources internationales et a rapidement porté ses fruits : les 22 premiers avis de recherche diffusés ont permis de recueillir environ 1 800 indices.

Suite à ce succès, la Police Fédérale belge, avec d'autres services européens et Interpol, a ajouté 25 nouveaux dossiers à l'Opération Identify Me. Initialement concentré sur la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, le projet s'est élargi à la France, à l'Italie et à l'Espagne, portant le nombre total de dossiers à 46. L'objectif reste de redonner une identité à ces femmes et de fournir une clôture à leurs proches.

Deux affaires belges non résolues

Parmi les sept dossiers soumis par la Police Fédérale belge en 2023, six demeurent non résolus. Toute information pouvant aider à identifier ces femmes est la bienvenue. Deux nouvelles affaires ont été diffusées internationalement par la Belgique pour recueillir des indices décisifs.

La première concerne une femme âgée de 60 à 80 ans, retrouvée sans vie le 28 juillet 2010 dans la Meuse, près du Quai Godefroid Khurt à Liège. Mesurant 1m53, elle avait des cheveux gris et des yeux bleus. Lors de sa découverte, elle portait des vêtements variés, notamment une veste courte à carreaux noirs, un T-shirt vert, un top blanc, un pantalon bleu-gris et des sandales en cuir clair. Elle était également en possession d'objets distinctifs, dont une canne en bois, une montre Rodania, une alliance en or, et un pendentif argenté représentant une figure asiatique.