Alerte orange aux orages en province de Luxembourg, alerte jaune à Liège et Namur

Les orages attendus samedi soir sur le pays pourront être intenses, principalement dans le sud-est de la Belgique, a annoncé samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Face à ces intempéries, une alerte jaune aux orages sera active samedi dès 17h00 en province de Luxembourg, et passera à l'orange entre 22h00 et dimanche 09h00. Une alerte jaune est également prévue dès 19h00 en province de Namur et dès 21h00 en province de Liège, jusqu'à dimanche en matinée.