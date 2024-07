Anvers ferme à son tour ses parcs et cimetières en prévision des vents violents

La Ville d'Anvers a elle aussi décidé de fermer ses parcs et cimetières communaux, mardi à partir de 17h00, en prévision des vents violents annoncés par l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dernier a émis un avertissement orange pour six provinces et Bruxelles en raison d'un risque de rafales d'au moins 90 km/h en plusieurs endroits. De la grêle est aussi attendue dans les provinces de Namur et de Hainaut.

À Bruxelles, les parcs, réserves naturelles et bois, dont la forêt de Soignes, sont interdits d'accès au public à partir de 17h00. Le Département nature et forêts (DNF) du Service public de Wallonie déconseille aussi fortement de pénétrer dans les parcs et forêts du sud du pays.