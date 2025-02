L'Institut royal de météorologie (IRM) émet un avertissement jaune mercredi matin pour des routes glissantes à l'est du pays. Quelques faibles bruines verglaçantes pourront temporairement rendre les routes glissantes sur l'est du pays entre 05h00 et 11h00 du matin, annonce l'IRM.

Seules les provinces du Luxembourg et de Liège sont concernées par l'avertissement.