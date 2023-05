Ce premier jour du printemps coïncide avec... le premier jour d'été météorologique

Il faut remonter à l'année 2016, le 6 mai plus précisément, pour retrouver un premier jour de printemps - c'est-à-dire avec une température qui dépasse les 20°C - qui tombe aussi tard dans l'année. L'an dernier, ce cap avait été franchi trois semaines plus tôt, le 12 avril.

Il est plus courant toutefois d'enregistrer un premier jour d'été au mois de mai. C'est chose faite jeudi, avec 25,3°C au compteur. Le premier jour d'été météorologique arrive en moyenne un peu plus tard, à la fin mai, précise le météorologue de l'IRM. Toutefois, dépasser les 25°C si tôt dans le mois n'est pas véritablement exceptionnel au regard des dernières années. "L'an passé, c'était le 15 mai et, en 2021, c'était le 9 mai", illustre David Dehenauw, mais en 2018 et 2019, par exemple, l'été s'était déclaré respectivement le 18 avril puis le 22 avril.