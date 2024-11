"C'est hallucinant": l'aéroport de Bruxelles à l'arrêt à cause de la neige, le personnel ne trouverait pas... la dégivreuse

Après les chutes de neige de mercredi soir et de la nuit, les deux grands aéroports du pays ont été à l'arrêt. L'aéroport de Charleroi a dû fermer la piste durant une heure pour la dégivrer, tandis que celui de Bruxelles évoque un problème plus étonnant.

Une situation presque cocasse, si elle n'avait pas un impact aussi important sur les voyageurs. "Selon le personnel de bord, une des machines est en panne et l’autre est introuvable. On est donc coincés dans l’avion. C’est quand même incroyable, c’est hallucinant", estime-t-il.

Tous les vols seraient donc cloués au sol. L'avion d'Alberto aussi est bloqué, il avait déjà plus d'une heure de retard vers 8h, sans estimation de départ. Il ne mâche pas ses mots : "La neige est annoncée depuis plusieurs jours, mais aucun camion de dégivrage n'est disponible. Tous les vols attendent au sol", déplore Alberto. Des propos corroborés par Jonathan qui devait partir de Bruxelles pour s'envoler vers Madrid : "Il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul camion pour dégivrer l'ensemble des avions et ce camion a un problème, le pilote ne comprend pas ce problème et est très embarrassé", relate-t-il. " Le soleil fera plus rapidement le travail que le personnel de cet aéroport", souffle-t-il.

"Les passagers affectés par cette incompétence seront-ils indemnisés ?", se demande Alberto.

Contacté par nos soins, l'aéroport ne confirme pas ces problèmes, mais dit se renseigner sur la situation. Le porte-parole explique toutefois des retards sont à déplorer en raison des conditions hivernales de la nuit. "Nos équipes mettent tout en œuvre pour minimiser l'impact de la météo sur l'aéroport pour garantir la sécurité des passagers", explique Jeffrey Franssens, porte-parole de Brussels Airport.

Aéroport de Charleroi

La situation était légèrement moins chaotique à l'aéroport de Charleroi. Les vols ont été interrompus durant un peu plus d'une heure, entre 6h30 et 7h36. La neige a recouvert les pistes, la rendant inutilisable. "Le SPW qui analyse la piste indique que les conditions ne sont pas bonens et ce n'est pas sécurisé", explique Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport de Charleroi. L'aéroport dispose de ses propres machines pour dégivrer la piste, mais elles ne semblaient pas suffir ce mercredi matin. "Lors des inspections, on a constaté que c'était trop givré", déplore-t-elle.

"On attend le produit, et l'équipe des Winter Ops (les opérations hivernales) pour répandre des produits spéciaux pour dégivrer la piste". Sur le coup de 7h36, la situation était rétablie. Heureusement pour l'aéroport, les retards n'ont pas été trop importants : "On essaye de rattraper le retard. En fin de matinée, ça devrait être rétabli, on est dans une période où il n’y a pas beaucoup de vols", indique la porte-parole. Une quinzaine de vol devaient emprunter la piste de l'aéroport de Charleroi ce matin de 6h30 à 7h36.