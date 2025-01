"C’est magnifique", "On est vraiment gâté": les premières neiges de 2025 sont tombées

"C’est magnifique, la petite découvre la neige. Les autres années, elle n’avait pas eu l’occasion de le faire, elle était trop petite. On va pouvoir se promener avec la luge et marcher", dit une maman.

"On était excité quand on a vu la neige ce matin. Un petit centimètre, à Chaudfontaine, quand on s’est réveillé. On s’est dit qu’on allait aller montrer de la vraie neige aux enfants", ajoute un autre promeneur.

Face à ce paysage de blancheur, les branches sont prêtes à craquer. Et pour les plus joueurs, place aux premières batailles de neige de l’année.

On voulait avoir de la neige

Une famille est venue tout droit du nord de la France pour se dépayser. "On voulait avoir de la neige, donc on s’est dit qu’on allait passer les fêtes ici. On est vraiment gâté, car il y a une montagne de neige pour notre dernier jour ici. C’est une première pour les enfants, c’est vraiment génial."