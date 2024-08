Chaleur: les provinces de Hainaut et de Flandres orientale et occidentale en code orange

L'Institut météorologique (IRM) a placé trois provinces du Royaume en code orange en raison de la chaleur attendue ce lundi: le Hainaut, la Flandre orientale et la Flandre occidentale, à l'exception du littoral qui reste en code jaune comme l'ensemble du pays. Le mercure pourrait atteindre les 35 degrés en plusieurs endroits de Belgique.

L'IRM recommande de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, et d'éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. Mardi, le temps restera chaud mais les températures perdront quelques degrés. Une baisse plus marquée des températures devrait intervenir à partir de mercredi, ajoute l'Institut.