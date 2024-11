Changement climatique ou réchauffement climatique? Voici la grosse différence entre ces deux termes

La première COP a eu lieu en 1995. Trois ans après que l’ONU et ses états membres ont décidé d’agir pour le climat. Depuis 1995, chaque année, les chefs de 198 pays du monde se retrouvent donc pour discuter du changement climatique et prendre des décisions fortes pour limiter le réchauffement climatique.

Mais ce terme est assez vite remplacé dans les différents documents des Nations Unies ou du Giec (groupe d’experts sur l’évolution du climat) par "réchauffement climatique ", car le changement climatique n’indique aucune évolution de température. Le réchauffement évoque mieux une augmentation de la température mondiale.

De plus, le réchauffement climatique évoque une cause humaine. Il y a réchauffement à cause des actions des hommes.

Enfin, peu de scientifiques parlent de dérèglement climatique, le terme est davantage utilisé par les médias et le grand public. Car il ne s'agit pas d'un dérèglement, mais plutôt de "dérèglements" au pluriel. Ce terme renvoie aux conséquences du réchauffement global sur le climat. Exemple : les sécheresses ou épisodes de précipitations extrêmes qui se multiplient.

Pour résumer et clarifier la signification de chacun de ces trois termes, on peut donc dire que le réchauffement climatique d'origine humaine entraîne des changements climatiques, qui occasionnent ensuite de nombreux dérèglements.