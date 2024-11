"Cela complique les choses": pourquoi le rôle de la Belgique à la COP29 risque de n'être que secondaire?

Les Belges vont-ils devoir contribuer à l'effort?

L'un des objectifs de cette COP est de voir combien les pays industrialisés comme le nôtre vont verser aux pays les plus vulnérables au changement climatique. Dès lors, qui va contribuer à cet effort?

"Tous les pays industrialisés qui portent une lourde responsabilité dans le changement climatique doivent contribuer à l'effort. C'est une forme de réparation aussi pour les dommages. Et donc, la Belgique est concernée", répond François Gemenne.

Il précise: "Cela étant, il faut bien comprendre que cette contribution, c'est aussi une forme d'investissement. Si la transition climatique n'a pas lieu également dans les pays du Sud, il est certain que ça va compromettre tous les efforts qui peuvent être faits chez nous et en Europe. Donc, il faut vraiment le voir, à la fois comme un devoir, mais aussi comme un investissement. La grande question, c'est de savoir comment on va trouver cet argent. On sait que les poches des gouvernements sont souvent assez vides. C'est là, je crois, où il va falloir mettre à contribution également le secteur privé. Et ça va être un des enjeux de la négociation à la COP29."