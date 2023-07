Coup de chaud ce week-end

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, jeudi après-midi, mais nous devrions garder les pieds au sec à une averse près, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. A la Côte, le soleil sera plus généreux. Les maxima oscilleront entre 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la mer et 23 degrés en plaine, sous un vent modéré.