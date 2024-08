De larges éclaircies avant l'alerte jaune aux orages sur tout le pays: voici les prévisions météo variées de ce samedi

Samedi, une alerte jaune aux orages a été émise par l'Institut royal météorologique en raison de fortes précipitations et rafales attendues.

Dans l'après-midi, une perturbation active transitera sur le pays avec des pluies et des averses orageuses qui pourront être intenses et accompagnées de fortes rafales. Dans l'est, le temps pourrait rester sec jusqu'au soir.

La journée de samedi débutera avec de larges éclaircies dans de nombreuses régions. En Ardenne, il y aura parfois des nuages bas, et sur le nord-ouest, la nébulosité sera également très abondante en premier lieu. Ensuite, prévoit l'Institut royal météorologique, le temps deviendra partiellement nuageux avec davantage de soleil sur l'est.

Samedi soir, il y aura encore temporairement des averses orageuses dans l'est et en partie sur le centre avec risque de fortes rafales. Depuis l'ouest, le temps deviendra partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies, mais aussi des averses locales. Les minima iront de 10 à 16 degrés. Dans l'intérieur, le vent sera modéré. A la mer, il sera fort à très fort avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h.

Il fera chaud avec des températures maximales de 26 à 30 degrés. Le vent deviendra rapidement modéré et sur l'ouest assez fort du sud au sud-ouest, tournant vers l'ouest au passage de la perturbation. Les rafales pourront généralement atteindre jusqu'à 65 km/h, voire plus lors d'un orage.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages samedi. L'IRM s'attend à ce que les averses orageuses déversent beaucoup de précipitations en peu de temps et surtout entraînent de fortes rafales. Le vent pourrait souffler jusqu'à 70 à 80 km/h, voire davantage très localement. C'est pourquoi une alerte jaune a été émise, valant sur toute la Belgique de 15h00 à 22h00.

La journée de dimanche débutera avec de larges éclaircies sur la majeure partie du territoire. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres; ils pourraient laisser échapper une petite ondée locale mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Il fera sensiblement plus frais que la veille avec des maxima de 16 ou 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés en plaine, sous un vent modéré, et à la côte souvent assez fort avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Lundi, il fera changeant avec possibilité de quelques averses sur l'ouest et le nord-ouest. Ailleurs, le temps sera sec. Les températures maximales varieront de 17 à 21 degrés.

Mardi, mercredi et jeudi, il fera à nouveau ensoleillé avec des maxima de plus en plus élevés : de 26 degrés mardi à 30 degrés jeudi.