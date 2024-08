Début de semaine au sec et au chaud

L'éventuelle grisaille matinale fera place, lundi matin, à un ciel bien ensoleillé avec des maxima de 21 ou 22°C en bord de mer et en haute Ardenne, et de 25°C en Campine. Le vent sera généralement faible de sud-ouest, puis de sud en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le long du littoral, le vent modéré de sud-ouest s'orientera entre le nord et le nord-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le soleil fera place à un ciel étoilé. En fin de nuit, du brouillard pourra se former dans certaines vallées de l'Ardenne et sur l'ouest du pays. Les minima varieront entre 10 et 17°C. Le vent sera généralement faible de sud ou parfois de direction variable.

Mardi, la journée débutera sous le soleil dans la plupart des régions. Quelques passages nuageux feront ensuite leur apparition, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 24 et 28°C avec un vent modéré de sud à sud-ouest. Le long du littoral, il s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest. Un front pluvieux traversera ensuite le pays du littoral vers l'Ardenne avec parfois quelques averses et un petit risque d'orage.