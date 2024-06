Des nuages, avec parfois des averses et même quelques coups de tonnerre

Il faudra encore composer avec de nombreux champs nuageux, parfois porteurs d'averses, ce dimanche. Quelques coups de tonnerre ne seront pas exclus. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest avec un peu plus d'éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront entre 13 degrés en haute Ardenne et 19 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort.

En soirée, alors qu'un temps souvent sec avec des éclaircies se généralisera au nord du sillon Sambre et Meuse, au sud les nuages resteront plus nombreux avec quelques averses. En cours de nuit, la nébulosité et le risque de précipitations augmenteront à nouveau. En Ardenne, la visibilité pourra d'ailleurs être réduite par endroits par des nuages bas, brumes ou brouillards. Les minima s'échelonneront de 9 à 13 degrés, sous un vent faible à modéré.

Lundi, le temps restera variable avec un ciel partiellement à très nuageux et des averses. L'après-midi, elles pourront être plus intenses avec un risque d'orage. En région côtière, le risque d'averses sera toutefois moindre avec davantage de soleil l'après-midi. Les maxima seront compris entre 17 degrés en haute Ardenne et 19 à 21 degrés dans le centre du pays.