Des nuits toujours aussi glaciales? Voici les prévisions météo pour ce week-end de Saint-Valentin

Le phénomène de goutte froide qui a perturbé notre météo ces derniers jours semble derrière nous. Il se déplace du sud de l'Allemagne vers l'Italie. Nous basculerons progressivement sous l'influence d'un anticyclone en formation sur le Danemark et se déclinant ensuite vers l'Allemagne, annonce l'IRM dans ses prévisions.

L'air maritime polaire deviendra plus stable et plus sec petit à petit. Le week-end s'annonce plus lumineux.

Ce vendredi soir

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et le ciel se dégagera progressivement. En seconde partie de nuit, des nuages élevés arriveront par l'ouest. Les températures chuteront vers des valeurs de -2 degrés à la côte à localement -10 degrés en Ardenne.