Deux déraillements de train quasi simultanés font plusieurs blessés en Suisse

Le premier train a déraillé vers 16h30 entre Luscherz et Bienne et le second, environ 20 minutes plus tard, aux alentours de Büren zum Hof, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, Flurina Schenk, précisant que "les interventions de secours - police, ambulance et pompiers - sont toujours en cours.

Les vents tempétueux sont probablement à l'origine du déraillement, indique la compagnie RBS (Regionalverkehr Berne-Soleure).