Encore de la pluie lundi après-midi

Ce lundi après-midi, le ciel sera nuageux avec de la pluie et parfois des averses intenses qui transiteront d'ouest en est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'extrême ouest, un coup de tonnerre n'est pas exclu. En fin d'après-midi, des éclaircies se développeront progressivement sur l'ouest. Les maxima varieront entre 7° ou 8° en Ardenne et 11° ou 12° en bord de mer. Le vent modéré de sud à sud-ouest, virera à l'ouest ou au nord-ouest sur la partie occidentale du pays. Des rafales jusqu'à 50 ou 55 km/h seront possibles, éventuellement un peu plus durant les fortes averses.

En soirée et pendant la première partie de la nuit de lundi à mardi, il y aura encore beaucoup de nuages sur la moitié est du pays avec des averses. Ailleurs, le temps sera souvent sec avec parfois des éclaircies. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra généralement sec dans l'intérieur des terres, mais le risque d'averses augmentera à nouveau depuis le nord et le nord-ouest. Des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront se former en plusieurs endroits. Les températures minimales chuteront vers des valeurs comprises entre 3° ou 4° en Campine et dans les Hautes Fagnes, 5° dans le centre et 9° dans la région côtière.

Mardi, le temps sera gris dans la plupart des régions avec un risque de brume ou de brouillard le matin. Quelques averses seront encore possibles, même si celles-ci seront moins intenses et plus éparses que ces derniers jours. Au cours de l'après-midi, quelques éclaircies pourront se développer sur l'extrême ouest. Les températures maximales atteindront de 6° ou 7° sur le relief ardennais à 11° ou 12° à l'extrême ouest. Le vent sera modéré partout de nord à nord-nord-est.