Inondations au Népal: le bilan monte à 101 morts et 64 disparus

Au moins 101 personnes sont mortes au Népal, à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, selon un nouveau bilan annoncé par la police dimanche. Plus de 60 autres personnes sont portées disparues.

"Le bilan est de 101 morts et 64 personnes sont portées disparues ce matin", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police, Dan Bahadur Karki. "Il est probable que le bilan s'alourdisse au fur et à mesure que notre mission de recherche et de sauvetage progresse dans les zones touchées", a-t-il ajouté. Le précédent bilan de la police samedi faisait état d'au moins 59 morts et 44 disparus.

La vallée de Katmandou a enregistré 240 millimètres de pluie durant 24 heures, entre vendredi et samedi matin, a indiqué l'agence météorologique népalaise au journal Kathmandu Post. Il s'agit des précipitations les plus importantes enregistrées dans la capitale népalaise depuis au moins 1970, selon cette agence.