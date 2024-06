Intempéries: à quoi faut-il s'attendre ce soir en Wallonie et dans le reste du pays?

Nos journalistes Julie Crête et Sébastien Prophère font le point ce mardi soir.

Les précipitations se sont abattues un peu partout sur la province du Hainaut, mais également dans la région de Charleroi. "Les pompiers vont devoir encore travailler durant une partie de la soirée pour déblayer les villages." Les hommes du feu espèrent que cette situation va se calmer, mais rien n'était encore certain à en début de soirée.

Quid du reste du pays?

L'alerte jaune de l'IRM est maintenue jusqu'à 3 heures du matin. Cette alerte jaune concerne l'ensemble du territoire à l'exception d'une seule province, c'est la province de Flandre occidentale. "On s'attend encore à des fortes pluies, parfois des orages avec des fortes rafales avec aussi de la grêle en certains endroits et ça concerne tout cela surtout le sud-est du pays à proximité des frontières allemandes et luxembourgeoises", nous indique le journaliste Sébastien Prophète.

À lire aussi "C'est monté très rapidement": un centre pour personnes handicapées évacué à Péruwelz à cause des inondations

En termes de cumul, on annonce entre 25 et 50 litres d'eau au mètre carré en 24 heures en certains endroits.

À titre de comparaison, à Uccle depuis le début de ce mois de juin, il est tombé 37 litres au mètre carré.